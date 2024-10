KAPSÜL ve ASELSAN Konya savunma sanayiine katkı sağlayacak projeye imza attı

O

Ömer 7 saat önce

TUSAŞ daki saldırıyı gördükten sonra ASELSAN in Kayacık tesislerinin de saldırıya çok açık bir konumda oldugunu düşünüyorum. Ana yolun kenarı duvar,tel örgü vs. vs. hicbirsey yok. Acilen tedbir alınmalı.

