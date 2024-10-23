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KAPSÜL ve ASELSAN Konya savunma sanayiine katkı sağlayacak projeye imza attı

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KAPSÜL ve ASELSAN Konya savunma sanayiine katkı sağlayacak projeye imza attı
Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ve ASELSAN Konya iş birliğiyle kurulan “EnginHub Savunma Sanayisine Yönelik Mühendis Gelişim Programı”nın tanıtımı yapıldı. Program kapsamında, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin teknik becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi çözümler bulma yeteneklerinin desteklenmesi ve savunma sanayiine özel iş birlikleriyle önemli tecrübeler kazanmaları hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ve ASELSAN Konya iş birliğiyle kurulan "EnginHub Savunma Sanayisine Yönelik Mühendis Gelişim Programı” tanıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen lansmanla tanıtılan program, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik tasarlandı.

Program ile öğrencilerin savunma sanayiinde gerekli teknik ve liderlik yetkinliklerini kazanmaları için yenilikçi bir müfredat sunuluyor. 50 hafta sürecek bu gelişim programı, ASELSAN Konya Laboratuvarı'nda yürütülecek ve katılımcılara savunma sanayiinde kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmaları için büyük bir fırsat sunulacak.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunacak önemli bir adım olan programın özellikle öğrencilerin inovasyon ve liderlik potansiyelini geliştirmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Program kapsamında savunma sanayiinde mühendis olmanın önemi üzerine düzenlenen söyleşide ise, ASELSAN Konya direktörlerinden Serkan Güvey ve Taner Karagöz, bu sektörde başarılı bir kariyer için sahip olunması gereken beceriler üzerine bilgiler paylaştı.

ENGİNHUB PROJESİ İLE SAVUNMA SANAYİİNE KATKI SAĞLANACAK

EnginHub Projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu'nun ve ASELSAN Konya'nın savunma sanayiine katkı sunmak amacıyla kurduğu önemli bir model olarak dikkati çekiyor.

Program kapsamında, öğrencilerin teknik becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi çözümler bulma yeteneklerinin desteklenmesi ve savunma sanayine özel iş birlikleriyle önemli tecrübeler kazanmaları hedefleniyor.

Mühendis adaylarına profesyonel yaşamda etkili iletişim ve iş birliği becerileri kazandırılması da programın öne çıkan hedefleri arasında yer alıyor.

EnginHub Projesi, özellikle Konya'nın savunma sanayiinde merkez şehirlerden biri olma hedefine hizmet edecek önemli bir adım olarak konumlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #ASELSAN #KAPSÜL

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Yorumlar
  • O
    Ömer
    7 saat önce

    TUSAŞ daki saldırıyı gördükten sonra ASELSAN in Kayacık tesislerinin de saldırıya çok açık bir konumda oldugunu düşünüyorum. Ana yolun kenarı duvar,tel örgü vs. vs. hicbirsey yok. Acilen tedbir alınmalı.

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