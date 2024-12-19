Karapınar’da yoğun sis etkili oluyor

Konya’nın Karapınar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle Karapınar - Konya ve Karapınar - Ereğli Kara yollarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
İlçe merkezinde de etkili olan yoğun sis hem trafiği hem de vatandaşları zor durumda bıraktı. Trafik ekipleri sürücüleri yoğun sise karşı uyardı. Yoğun sis nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.
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