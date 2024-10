Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Hasan Kılca; “Kızlarımızı, çocuklarımızı ve neslimizi korumak, onlara layık oldukları sevgiyi ve saygıyı göstermek, korumak ve kollamak hepimizin görevidir” dedi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukları sevgiyle, saygıyla ve güçlü bir şekilde yetiştirerek; milli ve manevi değerlerle donatarak topluma kazandırılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Başkan Hasan Kılca, mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Kız çocukları, Allah'ın bize bir emaneti, milletimizin ikbal ışıklarıdır. Kız çocuklarının ne denli değerli olduğunu anlatan ve kız çocuklarıyla övünmüş, yaptığı pek çok anlaşmada ‘kız çocuklarına dokunulmamasını' şart koşan Hz. Muhammed (s.a.v.) en güzel örnektir. Bugün, geleceğimizin teminatı olan kız çocuklarımızın değerini bir kez daha hatırladığımız 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü idrak ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yarım saat arayla yaşanılan ve hepimizi derinden sarsan iki kız evladımızın katledilmesi hepimizi hüzne boğdu. Kız çocuklarımızın katledildiği bu korkunç katliamın cahiliye dönemi katliamlarından hiçbir farkı olmadığını düşünüyorum. Kız çocuklarımız, sadece ailelerimizin değil, milletimizin de en kıymetli hazineleridir. Onları sevgiyle, saygıyla ve güçlü bir şekilde yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Onları milli ve manevi değerlerimizle donatarak topluma kazandırmak, hem geçmişimize hem de geleceğimize olan vefa borcumuzdur. Ne yazık ki, dünya genelinde ve ülkemizde, kız çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı tehlikeler her geçen gün artmaktadır. Özellikle son yıllarda değerlerimizden koparılmak istenen gençlerimize, sapkın ve yozlaşmış yaşam biçimleri dayatılmaktadır. Bu sapkınlıkların, özgürlük kisvesi adı altında meşrulaştırılmaya çalışılması, toplumumuzu içten içe zehirleyen en büyük tehditlerden biridir. Bizler, kız çocuklarımızı sadece fiziki tehlikelerden değil, onları kimliklerinden, değerlerinden ve inançlarından koparmaya çalışan bu zararlı akımlardan da korumak zorundayız. İslam'ın yüce değerleri, kızlarımızı el üstünde tutmayı, onlara değer vermeyi ve en iyi imkânlarla donatmayı öğütlemektedir. Tarihimizde Nene Hatun gibi nice kahraman kızlarımız, milletimizin şerefli geçmişinde yer almıştır. Bugün de, aynı cesareti ve asaleti geleceğin anneleri ve liderleri olacak kız çocuklarımızda görmek bizler için büyük bir onur olacaktır. Unutmayalım ki, bir nesli ihya edemezsek, şehri inşa etmemizin bir anlamı yok. Geleceğimizin teminatı olan kız çocuklarımıza sahip çıkmak, onları iyi yetiştirmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak için daha fazla çalışacağız. Ben burada dünyanın dört bir yanında çocuklukları ellerinden alınmış, savaşların, işgallerin, zulümlerin ortasında büyümek zorunda bırakılan kız çocuklarımızın olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Gazze'de, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da ailesini kaybetmiş, eğitim hakkından mahrum kalmış kızlarımız, her gün tarifsiz acılarla yüzleşmektedir. Bu anlamlı günde onları da unutmuyoruz.

Bu düşüncelerle, Dünya Kız Çocukları Günü'nde barış ve huzurun, kızlarımız aracılığıyla geleceğine inanıyor; tüm kız çocuklarımıza bir baba olarak ne denli kıymetli olduklarını hatırlatıyor ve her birinize ayrı ayrı selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

