Karatay Belediyesi hobi bahçesi kura sonuçları! 2025 Karatay Belediyesi hobi bahçeleri çekiliş sonuçları: Tam liste
- Güncelleme Tarihi:
Karatay Belediyesi hobi bahçesi kura sonuçları belli oldu. Karatay Belediyesi’nin vatandaşlara doğayla iç içe olma imkanı sunduğu Hobi Bahçelerinde yeni hak sahipleri bugün (20 Şubat Perşembe) noter huzurunda canlı yayınlanan kura çekimi ile belirlendi. İşte, Karatay Belediyesi hobi bahçesi kura sonuçları!
Karatay Belediyesi hobi bahçesi kura sonuçları Karatay'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşların şehir yaşamının yorucu temposu ve stresinden uzaklaşmalarının yanı sıra toprakla vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmet veren Karaaslan ve Saraçoğlu Hobi Bahçeleri'nde hak sahipleri bugün çekilen kura ile belli oldu.
Karatay Belediyesi hobi bahçesi kura sonuçları
Hobi Bahçelerinin yeni hak sahipleri bugün (20 Şubat 2025 Perşembe) saat 09.00'da Karatay Belediyesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belirlendi.
2025 Karatay Belediyesi hobi bahçeleri çekiliş sonuçları: Canlı izle
Vatandaşların takip edebilmesi adına çekiliş, Karatay Belediyesi'nin resmi YouTube kanalından canlı yayın aracılığı ile sunuldu. 10 bin 510 başvuru yapılan Karatay Hobi Bahçeleri için 800 asil, 400 de yedek isim belirlendi.
Parsellerin yeri içinde kura çekilecek
Hobi Bahçelerinde hak sahibi olan vatandaşlar, parsel numaralarına göre bahçelerini kullanabilecekler. Parsellerin yeri için ilerleyen günlerde noter huzurunda bir çekiliş daha gerçekleştirilecek.
2025 Karatay Belediyesi hobi bahçeleri çekiliş sonuçları;
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”