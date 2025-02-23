Karatay’da sıfır atık hamlesi: Yeni atık getirme merkezleri hizmete girdi!

Karatay Belediyesi, sıfır atık bilincinin toplumun daha geniş kesimine yayılmasını sağlamak, ayrı olarak toplanan atıkların ekonomiye geri kazanımını desteklemek ve doğanın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği “Atığın Sıfır Noktası” projesini büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Atık Getirme Merkezlerine 2 yeni nokta daha eklendi. Belediyenin vatandaşların desteğini alarak yürüttüğü proje kapsamında ise bugüne kadar 1470 ton atık toplandı. Yeni merkezlerin hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; bu tür projeleri yaygınlaştırarak, atık yönetiminde öncü rolünü sürdüreceklerini ifade etti.

Karatay Belediyes'nin "Atığın Sıfır Noktası” projesi, çevre ve toprak kirliliğinin önüne geçmeyi, "Sıfır Atık” bilincini yaygınlaştırmayı ve atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. 5 Haziran 2022'de hayata geçirilen proje, vatandaş-belediye işbirliğinde başarıyla devam ediyor.

Belediye "Atığın Sıfır Noktası” projesi kapsamında Ulubatlı Hasan Mahallesi Karatay Trafik Eğitim Parkı önüne ve Aslanlı Kışla Caddesi üzerine kurduğu Atık Getirme Merkezlerinin ardından şimdi de Aziziye Mahallesi Sedirler Caddesi ile Selim Sultan Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde 2 yeni merkez daha kurdu.

VATANDAŞ-BELEDİYE İŞBİRLİĞİYLE DOĞAYA SAYGI

Vatandaşlar, evlerinde ayrıştırdıkları geri dönüştürülebilen her türlü atığı söz konusu merkezlere getirerek; hem çevre ve toprak kirliliğinin önüne geçmiş oluyor hem de getirdikleri atıklar ölçüsünde çeşitli hediyeler kazanıyor. Puantaj sistemiyle çalışan bu projede vatandaşlar; getirdikleri cam, kağıt-karton, atık pil, elektronik atık, plastik, bitkisel atık yağ ve metal atıklar olmak üzere 7 farklı atık türü için farklı oranlarda puan kazanıyor. Toplanan puanlarla da belirlenen hediye havuzundan vatandaşlar, dilediği hediyeleri seçebiliyor. Öte yandan, projede puanlama sistemi değişirken hediye çeşidi de arttırıldı.

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜYOR, VATANDAŞLAR HEDİYE KAZANIYOR

Vatandaşlar topladıkları atık puanlarına göre; mangala, 3'lü cam kupa, zeka küpü, 6'lı bardak, rulo satranç, top, saklama kabı, mutfak tamir seti (oyuncak), metal oyuncak araba, baskül, kızartma tenceresi, boya kalem seti, çaydanlık, granit kulplu tava, saç kurutma makinesi, blender seti, dijital bay-bayan saat, Konyaspor forması, sırt çantası, bluetooth kulaklık, lüks Türk kahve makinesi ve bisiklet kazanabiliyor. Atıkların puanlaması ise şöyle; cam 10, kağıt-karton 25, atık pil 30, elektronik atık 35, plastik 40, metal 50, bitkisel atık yağ 60 puan.

PROJEYLE 11 BİN 844 AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ

İlçe genelinde bugüne kadar 8 bin 300'ün üzerinde vatandaşa ulaşan "Atığın Sıfır Noktası” projesi çerçevesinde toplanan atıklar; geri dönüşüm tesislerine gönderilerek yeniden hammaddeye dönüştürülüyor. Bu sayede hem ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanıyor hem de çevre kirliliği önleniyor.

Projenin hayata geçtiği 5 Haziran 2022'den bu yana toplamda 1470 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Bu sayede 11 bin 844 adet ağacın kesilmesi önlendi, 1 milyon 123 bin 483,10 litre petrol tasarrufu, 5 milyon 030 bin 903,04 KWH enerji tasarrufu, 175 bin 586,97 kilogram da sera gazının doğaya salınımı önlenmiş oldu. Yine 24 bin 724 metreküp su tasarrufu ve 16 milyon 417 bin 230 metreküp suyun kirlenmesi önlendi. Böylece projeyle Karatay Belediyesi, geçen süre zarfında belediyeye 6,1 milyon TL'nin üzerinde bir ekonomik katma değer sağladı. Toplam 11.665 adet hediye dağıtıldı.

ATIĞIN SIFIR NOKTASI PROJEMİZ MODEL OLDU

"Atığın Sıfır Noktası” projesi ile çevre bilincine katkı sunduklarını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni "Atık Getirme Merkezleri”nin hayırlı olmasını diledi. Kılca; vatandaşlardan da büyük ilgi gören merkezlerin sayısını arttıracaklarını söyledi.

Sıfır Atık çalışmalarıyla gelecek nesillere güzel bir Karatay emanet etme noktasında büyük yol kat ettiklerini dile getiren Başkan Kılca; Atığın Sıfır Noktası projesi ve ilçeye kazandırılan yeni atık getirme merkezleri ile ilgili şu bilgilere yer verdi; "Sıfır Atık, sadece bir çevre projesi değil, geleceğimize yaptığımız bir yatırımdır. Bu projeyle, hem doğayı koruyoruz hem de gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakıyoruz. Sıfır atık çalışmalarımızda model olan uygulamamız "Atığın Sıfır Noktası”na 2 yeni Atık Getirme Merkezi daha kazandırdık. Vatandaşlarımız türlerine göre ayırdıkları atıkları şubelerimize getiriyorlar ve karşılığında kazandıkları puanlar ile ihtiyaç duydukları ürünlerden temin edebiliyorlar. Hem ekonomi hem de çevre açısından oldukça önemli bir alanda hizmet veren şubelerimizin sayısını arttırmayı sürdüreceğiz. Sıfır Atık sadece belediyenin değil, tüm hemşehrilerimizin ortak bir çabasıdır. Bu anlamda hep birlikte, daha yeşil bir geleceğe doğru ilerleyebiliriz. Çalışmalarımıza hassasiyet göstererek katkı sunan hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi