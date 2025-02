Karkas et kesim fiyatları belli oldu! Dana ve kuzu kesim fiyatı yükseldi

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından açıklanan dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları belli oldu. Geçen haftaya göre dana ve kuzu karkas et kesim fiyatında artış yaşandı.

Her hafta Perşembe günü Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından açıklanan kuzu ve dana karkas et kesim fiyatları bu haftayı da yükselişle kapattı. Bu haftaki fiyatlarda yaşanan artış besicileri sevindirirken tüketicileri üzecek gibi... Kesim fiyatı yükselişte 2025 yılında kırmızı et fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri ise karkas et kesim fiyatlarında meydana gelen yükseliş oldu. Kesim maliyetlerindeki artış, doğrudan perakende satış fiyatlarına yansırken, tüketiciler de bu durumdan olumsuz etkilendi. Üretim maliyetlerindeki yükselişin yanı sıra arz-talep dengesindeki değişimler de fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine sebep oldu. Dana karkas et kesim fiyatı 5,65 lira yükseldi UKON tarafından açıklanan fiyatlara göre, bu hafta dana ortalama karkas et kesim fiyatı 400,69 liradan haftayı kapattı. Geçtiğimiz hafta 395,04 lira olan dana karkas et kesim fiyatı, bu hafta 5,65 lira artış gösterdi. Kuzu karkas et kesim fiyatı 5,63 lira yükseldi Kuzu karkas et kesim fiyatında da bu hafta artış yaşandı. Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz hafta 456,76 lira olan kuzu karkas et kesim fiyatı, bu hafta 5,63 lira artarak 462,39 liraya yükseldi. Bölgelere göre dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları; (Mustafa İlker Şen)

