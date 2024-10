KONTV’nin merhum Genel Müdürü Dr. Ahmet Özcan vefatının 28. Yılında kabri başında anıldı

Dr. Ahmet Özcan vefatının 28. yılında kabri başında anıldı.

Hayatı, idealleri ve mücadelesiyle hafızalara kazınan bir isim. Kontv'nin merhum Genel Müdürü Dr. Ahmet Özcan vefatının 28. yılında Üçler Mezarlığındaki kabri başında anıldı.

Prensip ve çizgisinden hiç sapmadan yaşayan ve genç yaşta hayata veda eden merhum Özcan'ı anma programına Anadolu Medya Grup (ANMEG) yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetleri ve duanın ardından ANMEG yöneticileri Dr. Ahmet Özcan hakkında kısa konuşmalar yaptı.

ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer:

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Dr. Ahmet Özcan vefat edeli 28 yıl oldu. Kontv'nin kuruluşunun birkaç yıl sonra aramıza katıldı. Görev aldığı 2 yıl gibi kısa bir sürede 50 yıl, 100 yıl sürecek temel prensipleri çalışma arkadaşlarımıza aşıladı. Ahmet Özcan bir dava adımı ve ilahiyat doktoruydu. İslam'ı en iyi şekilde öğrendi, en iyi şekilde yaşadı ve İslam'ın yaşanır hale gelmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Mekanının cennet olduğuna inanıyoruz. Kurumlarımıza kattığı öğreti için kendisine minnettarız.

ANMEG Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tatlısu:

Eğitim, ilahiyat ve sağlık camiasının önemli bir şahsiyetiydi. Daha sonra da medya camiasının iz bırakan isimlerinden biri olarak aramızdan ayrıldı. Birlikte çalışmanın heyecanını, onurunu ve bereketini yaşadık. Her köye, her eve, her köşeye Kontv'nin yayınları ulaşmalı ve insanlar gerçek davaya davet edilmeli diyordu. Bayrağı ondan devralan arkadaşlarımızla birlikte yayınlarımıza devam ediyoruz. Onun vasiyetinin bir leke almaması için de hassasiyetle çalışıyoruz. Ailesi olarak anma programına katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz.

ANMEG Vakfı Mütevellisi Nurettin Bay:

Türkiye'nin çok zor şartlarında ve yine Türkiye'nin inançlara saygılı, kültürel değerlerimizi ön plana alan bir televizyon kanalının kuruluşunda birlikte görev aldık. Kendisi hem hocamız hem yöneticimiz oldu ve kısa süre içinde güzel yayınlar yapan bir televizyon kanalı oluşturduk. Kontv'nin o günden bu günlere gelmesinde ilk temelleri atan Dr. Ahmet Özcan'ın olağanüstü katkıları vardı. Gecesini gündüzüne katan bir performansı vardı. Vefatının üzerinden 287 yıl geçmesine rağmen biz onu unutmadık. Önemli bir insandı. Ahmet Özcan hocamızı rahmetle anıyoruz.

ANMEG Vakfı Mütevellisi İlker Özkan

Her sene ANMEG Vakfı olarak, çalışanlarımız ve yöneticilerimizle hocamızın kabri başında buluşuyoruz. Dr. Ahmet Özcan bizim ilk genel müdürümüzdü. Ondan birçok şey öğrendik ve onu hiçbir zaman unutmadık. Ahmet Özcan'ın öğretileriyle daha güzel yerlere gelmeye gayret edeceğiz.

