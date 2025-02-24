Konya Akşehir’de polis denetimi: Aranan şahıslar yakalandı, Uyuşturucu ele geçirildi

Akşehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği sorgulamalarda 4 şahsın çeşitli suçlardan toplam 16 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenilerek gözaltına alındı. 20 şahıs hakkında uyuşturucu madde suçlarından adli işlem başlatılırken 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aranan 4 kişi ile birlikte toplam 7 şahıs cezaevine teslim edildi. Ayrıca 800 adet uyuşturucu hap, 25.5 gram esrar ve 35 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi.
Denetlemelerde 22 iş yeri ve 115 kişi hakkında kimlik bildiriminde bulunmamak, kapalı alanda tütün mamulü kullandırmak gibi çeşitli maddelerden işlem yapıldı.
970 araç ve sürücüsü sorgulandı. 22 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulurken 9 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi, 347 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden ceza kesildi.
Kaynak: Haber Merkezi