Konya Bozkır’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Konya’nın güneyinde yer alan ve rakımının yüksek olması nedeniyle sert kış şartlarını yaşayan Bozkır ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma etkisini göstermeye devam ediyor. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla bekleniyor.

Bozkır'da Kar Yağışı Devam Ediyor, 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi? Bozkır, yüksek rakımı ve dağlık coğrafyasıyla bilinen bir ilçe olması sebebiyle kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanmaya sıkça maruz kalıyor. Kar ve tipi sebebiyle özellikle kırsal mahallelerde ulaşım zorlukları yaşanabiliyor. 24 Şubat Pazartesi günü öğrenciler ve veliler, yetkililerin tatil kararı alıp almayacağını merak ediyor. Bozkır'da Yarın Okullar Tatil Mi? Bozkır'da yaşayan öğrenciler ve veliler, soğuk hava koşullarının etkisini göstermesiyle birlikte okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Kar yağışının devam etmesi ve yolların buzlanması nedeniyle yetkililerin açıklamaları büyük önem taşıyor. 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Bozkır'da Kar Tatili Var Mı? Bozkır'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Ancak, şu an için Bozkır Kaymakamlığı veya Konya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerin duyuruları yakından takip ediliyor. Kaynak: Haber Merkezi

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