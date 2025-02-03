Konya Büyükşehir Belediyesi kentsel hareketlilik alanında Avrupa’da önemli projelerde yer almaya devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin ortağı olduğu “SAFELY” projesi, kentsel hareketlilik alanında Avrupa’nın en büyük inovasyon topluluğu olan EIT Urban Mobility tarafından desteklenmeye hak kazandı. “SAFELY” projesi ile trafik güvenliğinin artırılarak özellikle savunmasız yol kullanıcıları arasında kazaların ve ölümlerin azaltılması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentsel hareketlilik alanında Avrupa'da önemli projelerde yer alarak farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Kentsel Hareketlilik alanında Avrupa'nın en büyük inovasyon topluluğu olan EIT Urban Mobility tarafından Targeted Open Call 2025 proje çağrısına çıkıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Berlin Teknik Üniversitesi, Parabol Firması ve Kanton Saraybosna Trafik Bakanlığı konsorsiyumunda başvurusu yapılan 659 bin avro bütçeli SAFELY (Enhancing Road Safety for VuLnerable Road Users with Smart Analytics/Akıllı Analizlerle Savunmasız Yol Kullanıcıları için Yol Güvenliğini Artırılması) Projesi EIT tarafından desteklenmeye hak kazandı.

"SAFELY” PROJESİ İLE SAVUNMASIZ YOL KULLANICILARI ARASINDA KAZALARIN VE ÖLÜMLERİN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

50 milyondan fazla insanın yollarda yaralandığı, 1,3 milyondan fazla ölümün gerçekleştiği, yayalar, bisikletliler ve motosikletliler gibi savunmasız yol kullanıcılarının bu ölümlerin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğu günümüzde mevcut yerelleştirilmiş çözümler yetersiz kalıyor.

SAFELY Projesi, yüksek riskli alanları belirlemek ve hedeflenen güvenlik önlemlerini önermek için kaza verilerini analiz eden veri odaklı bir araç olarak hizmet verecek. Şehirlerde, SAFELY ile risk değerlendirmelerine dayalı olarak geliştirilmiş yaya geçitleri, daha iyi tabelalar ve yol işaretleri gibi fiziksel güvenlik iyileştirmeleri uygulanacak. Yapılacak bu müdahalelerle özellikle savunmasız yol kullanıcıları arasında kazaların ve ölümlerin azaltılması planlanıyor.

Kısa vadede yüksek öncelikli bölgelerdeki güvenlik risklerini ele alacak proje, orta ve uzun vadede dünya çapındaki şehirlerde yol güvenliğini iyileştirmek için ölçeklenebilir, tekrarlanabilir bir model sunacak. Bu sayede trafik ölümlerinin ortadan kaldırılması ve Vizyon Sıfır hedeflerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

(Selman Kaya)