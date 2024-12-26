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Konya’da 14 yaşındaki kız çocuğu 4.kattan düştü

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Konya’da 14 yaşındaki kız çocuğu 4.kattan düştü

Olay Konya'nın Karatay ilçesi Şeyh Ulema Recepağa Caddesi'nde meydana geldi. 

4.KATTAN DÜŞTÜ

14 yaşındaki K.S 4. kattan cam balkondan düşerek yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

14 yaşındaki K.S'nın sağlık durumuyla ilgili hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

(Meltem Gürbüz)

 

Kaynak: Haber Merkezi

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