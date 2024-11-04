Konya’da 2. El pazarı ilgi görmeye devam ediyor

Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atıkta örnek çalışmalarından olan Selçuklu 2.El Pazarı, kasım ayının ilk pazar gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık kapsamında sürdürdüğü önemli çalışmalardan biri olan Selçuklu 2.El Pazarı Yazır Kapalı Pazar Yeri'nde 12. kez kurularak vatandaşları ağırladı.

Çevre kirliliği ve tüketim çılgınlığını önlemek amacıyla sürdürülen proje ile vatandaşlar ev ekonomisine katkı sağlıyor. Pazarda fincan takımlarından, tabaklara, giysilerden çantalara, eski kitaplardan, oyuncaklara, küçük elektronik eşyalardan radyolara kadar birçok ürün uygun fiyatlara bulunabiliyor.

Başkan Pekyatırmacı : "İkinci el ürünlerin tekrar kullanımını teşvik ediyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak çevre ve sıfır atık başlıklarını her zaman gündemlerinde tuttuklarını ve bu konuda vatandaşlardan büyük önemli destek aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı:

"Yaklaşık bir yıl önce açılışını gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz Selçuklu 2. El Pazarımız her ayın ilk pazar günü Yazır Kapalı Pazar alanında kurulmaya devam ediyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların bilinçli kullanılması, sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla başlattığımız ve toplumsal farkındalık oluşturan projemizin hemşehrilerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Proje kapsamında ellerindeki ihtiyaç fazlası eşyaların satışını yapan vatandaşlarımız aile bütçesine katkı sağlanmış oluyor. Böylece satışı yapılan eşyaların yeniden kullanılması ile tüketim çılgınlığı ve israfın önüne geçilmiş olunuyor. Sıfır atık kapsamında ve ikinci el ürünlerin tekrar kullanımının teşvik edilmesi konusunda yaptığımız bu projeyle Türkiye'ye örnek oluyoruz. 2. El Pazarımıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyor, burada stantlarında satış yapan vatandaşlarımıza bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Her ayın ilk Pazar günü kurulan 2. el pazarında ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi