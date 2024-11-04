GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da 2. El pazarı ilgi görmeye devam ediyor

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 2. El pazarı ilgi görmeye devam ediyor
Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atıkta örnek çalışmalarından olan Selçuklu 2.El Pazarı, kasım ayının ilk pazar gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık kapsamında sürdürdüğü önemli çalışmalardan biri olan Selçuklu 2.El Pazarı Yazır Kapalı Pazar Yeri'nde 12. kez kurularak vatandaşları ağırladı.

Çevre kirliliği ve tüketim çılgınlığını önlemek amacıyla sürdürülen proje ile vatandaşlar ev ekonomisine katkı sağlıyor. Pazarda fincan takımlarından, tabaklara, giysilerden çantalara, eski kitaplardan, oyuncaklara, küçük elektronik eşyalardan radyolara kadar birçok ürün uygun fiyatlara bulunabiliyor.

Başkan Pekyatırmacı : "İkinci el ürünlerin tekrar kullanımını teşvik ediyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak çevre ve sıfır atık başlıklarını her zaman gündemlerinde tuttuklarını ve bu konuda vatandaşlardan büyük önemli destek aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı:

"Yaklaşık bir yıl önce açılışını gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz Selçuklu 2. El Pazarımız her ayın ilk pazar günü Yazır Kapalı Pazar alanında kurulmaya devam ediyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların bilinçli kullanılması, sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla başlattığımız ve toplumsal farkındalık oluşturan projemizin hemşehrilerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Proje kapsamında ellerindeki ihtiyaç fazlası eşyaların satışını yapan vatandaşlarımız aile bütçesine katkı sağlanmış oluyor. Böylece satışı yapılan eşyaların yeniden kullanılması ile tüketim çılgınlığı ve israfın önüne geçilmiş olunuyor. Sıfır atık kapsamında ve ikinci el ürünlerin tekrar kullanımının teşvik edilmesi konusunda yaptığımız bu projeyle Türkiye'ye örnek oluyoruz. 2. El Pazarımıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyor, burada stantlarında satış yapan vatandaşlarımıza bereketli kazançlar diliyorum" dedi.  

Her ayın ilk Pazar günü kurulan 2. el pazarında ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER