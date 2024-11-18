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Konya’da 3 iş yerine operasyon! 34 şahsa tam 218 bin lira ceza

Konya’da 3 iş yerine operasyon! 34 şahsa tam 218 bin lira ceza
Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 34 şahsa 218 bin 450 lira para idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kafe, kahvehane, park ve bahçe denetimlerinde 3 farklı iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından 3 iş yerine düzenlenen operasyonlarda kumar oynayan 34 şahsa toplam 218 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi 3 şahsa ise "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem başlatılırken iş yerleri 30 gün faaliyetten men edildi.

Kaynak: İHA

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