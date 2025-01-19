Konya’da 5 hırsızlık olayının şüphelisi sapık hırsız yakalandı! Görüntülerdeki bu detay şok etti

Meram İlçesi Gödene Mahallesi'nde geçtiğimiz birkaç gün içerisinde farklı ikametlerden hırsızlık ihbarı yapıldı. İhbarlar üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin 1982 doğumlu Y.D. olduğu belirlendi. Şüphelinin bazı ikametlerin camını ateşli silahla, bazılarını sert bir cisimle kırarak ikamete girdiği tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli kısa süre içerisinde yakalandı.
İŞTE O ANLAR;
Suça konu 2 adet ruhsatlı tüfek, 1 adet televizyon, 1 adet dürbün ve 45 adet fişekle birlikte yakalanan şüphelinin girdiği ikametlerde kadın iç çamaşırlarını da çaldığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.