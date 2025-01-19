GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da 5 hırsızlık olayının şüphelisi sapık hırsız yakalandı! Görüntülerdeki bu detay şok etti

Selman Kaya
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 5 hırsızlık olayının şüphelisi sapık hırsız yakalandı! Görüntülerdeki bu detay şok etti
Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Meram’da 5 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı. Şüphelinin sapıklık detayı dikkat çekti.

Meram İlçesi Gödene Mahallesi'nde geçtiğimiz birkaç gün içerisinde farklı ikametlerden hırsızlık ihbarı yapıldı. İhbarlar üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin 1982 doğumlu Y.D. olduğu belirlendi. Şüphelinin bazı ikametlerin camını ateşli silahla, bazılarını sert bir cisimle kırarak ikamete girdiği tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli kısa süre içerisinde yakalandı.

İŞTE O ANLAR;

Suça konu 2 adet ruhsatlı tüfek, 1 adet televizyon, 1 adet dürbün ve 45 adet fişekle birlikte yakalanan şüphelinin girdiği ikametlerde kadın iç çamaşırlarını da çaldığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER