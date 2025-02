Konya’da aç kurtlar yerleşim yerine indi! Kalabalık sürü korkuttu

Konya kent merkezinde soğuk, ilçelerde ise kar var.

Soğuk ve yağışlı hava en büyük etkiyi yaban hayatı üzerinde yapıyor. Aç kalan yabani hayvanlar yiyecek bulmak için insanların yaşadığı bölgelere yaklaşıyor.

Kurt sürüsü indi!

Konya'nın Ilgın ilçesindeki çiftliğin güvenlik kameralarına korkutan bir görüntü yansıdı. Çiftliği saran kurt sürüsü gecenin karanlığında an be an kaydedildi.

8-10 kurt bir arada!

Konya'da zaman zaman kurtların yerleşim yerlerine yaklaştığı oluyordu. 8-10 kurttan oluşan bu kalabalık sürü bölge halkını tedirgin etti. Konya Ilgın ve çevresinden herhangi bir kurt saldırısı ihbarı gelmedi.

İŞTE O ANLAR;