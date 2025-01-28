Konya’da aile faciası: Anne, baba ve kardeşini vurup intihar etti: GERİYE O FOTOĞRAF KALDI!

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşayan bir çift ve iki çocukları, evlerinde ölü bulundu. Evin 28 yaşındaki erkek çocuğunun, tüm ailesini öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Geriye ailenin birlikte çekildiği fotoğraf kaldı..

Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok'ta bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde anne Canfeda (51), baba Nurettin (50) ve oğulları Hasan Can (18) ve Ali Tunç'u ölü halde buldu.

AİLESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Evin 28 yaşındaki oğlu Ali Tunç'un anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.

28 yaşındaki Ali Tunç, anne, baba ve kardeşini vurup intihar etti.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır. İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır.''

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında da şunlar kaydedildi:

"Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan 'Konya'da apartman dairesinde 4 ölü bulundu' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcımız Halil İnal ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir.''

İŞTE GERİYE KALAN O FOTOĞRAF;

BUGÜN İKİNCİ AİLE FACİASI

Şanlıurfa'da bir kadın, 8 ve 14 yaşlarındaki iki kızını öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

Bir süre önce eşinden ayrılan ve iki kızıyla yaşayan 38 yaşındaki kadının evinden gelen silah seslerini duyanlar polise haber verdi.

Eve giren polisler anneyle 8 ve 14 yaşındaki iki kız hareketsiz halde buldu. Serap Yamaca'nın kızlarından birini içine ilaç koyduğu serumla, diğerini ise silahla öldürdüğü belirlendi. Daha sonra da kendi yaşamına son verdiği anlaşıldı.

Kaynak: AA