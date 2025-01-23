Konya’da babasını öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
Konya’nın Akşehir ilçesinde annesini dövüp, merdivenlerden iteklemek istediğini öne sürdüğü babası Özcan Özer’i tüfekle vurup öldüren İ.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Konya'nın Akşehir ilçesinde İ.Ö. (16), tartıştığı babası Özcan Özer'i (40), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Özer ile oğlu İ.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında İ.Ö., av tüfeğiyle babası Özer'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan Özer, kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ANNESİNE ŞİDDET UYGULARKEN ÖLDÜRMÜŞ
İ.Ö.'nün babası Özcan Özer'in, annesini dövüp, merdivenlerden aşağı iteklemek üzere iken arkasından tüfekle ateş ettiği belirlendi. İ.Ö.'nün ilk ifadesinde de babası Özcan Özer'in, annesi, kendisi ve kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Özer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”