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Konya’da bağımlılıkla mücadelede önemli adım

Konya’da bağımlılıkla mücadelede önemli adım
Selçuklu Belediyesi ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile “Güvenli Konya Bağımlılıkla Mücadele Projesi” kapsamında belediye personeline siber güvenlik ve bağımlılıkla mücadele konularında “Siber ve Narkotik Suçlar Farkındalık Eğitimi” verildi.

Selçuklu Belediyesi ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Güvenli Konya Bağımlılıkla Mücadele Projesi kapsamında belediye personeline Siber ve Narkotik Suçlar Farkındalık eğitimi verildi. Siber ve narkotik suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından belediye personeline bilgiler aktarıldı.

Belediye Meclis Salonunda, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüklerinde görev yapan polis memurları tarafından verilen eğitimde personele; "Oltalama, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular, Dijital Okur Yazarlık, Sosyal Mühendislik Yolu ile Yapılan Dolandırıcılıklar” başlıkları altında siber suçlar ile ilgili konular ve "Bağımlılık nedir? Bağımlılık Türleri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri ile Beraberinde Getirdiği Sorunlar, Bağımlı Bireylere Yaklaşım” gibi konular hakkında bilgiler personele anlatıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde, toplumda büyük bir farkındalık olması gereken ‘bağımlılık' konusunda, hem kişisel hem toplumsal duyarlılığın arttırılması bağlamında önemli bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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