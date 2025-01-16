GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da baraj tünel inşaatında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da baraj tünel inşaatında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Konya’nın Hadim ilçesinde baraj tüneli inşaatında hayatını kaybeden işçi Ramazan Gedik, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadim ilçesindeki Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali İnşaatı tünel kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüneldeki kazı nakli sırasında meydana gelen iş kazasında işçilerden 39 yaşındaki Ramazan Gedik hayatını kaybetti.

Ramazan Gedik için Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gedik'in cenaze namazına, yakınları, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut ve vatandaşlar katıldı. Gedik'in cenazesi namazın ardından dualarla defnedildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER