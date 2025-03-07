Konya’da başıboş sokak köpekleri küçük kız çocuğunu hayattan kopardı! Mahalle muhtarı o anları anlattı
Konya’nın Karatay ilçesinde 3-4 yaşlarındaki kız çocuğu başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonrası yaşamını yitirmişti. Olayın yaşandığı mahallenin muhtarı KONTV mikrofonlarına konuştu.
İftar saatlerinden sonra Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonrası 3-4 yaşlarındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.Olayın ardından Başak Mahallesi Muhtarı Ramazan Dayan, KONTV mikrofonlarına konuştu.
EVİNDEN 300-400 METRE UZAKLAŞMIŞ
İlk haberi aldıklarında üzüntüsünü belirten Dayan, "Bizim mahalleye misafir olarak gelmişti. Çocuk evinden 300-400 metre uzaklaşıyor. Nasıl uzaklaşıyorsa 3-4 yaşındaki çocuk. Ondan sonra mahalleli haber verdi. Ailesine ulaştık. Çok üzgünüz." diye konuştu.
"MAHALLEDE BİR TEDİRGİNLİK OLUŞTU"
Yaşanan durum sonrası bütün mahallenin endişe içinde olduğunu vurgulayan Dayan, "Belediyemiz, köpekleri rutin olarak topluyor ama kenarda bir mahalle olduğumuz için yine de tedirginiz. Çok üzgünüz, bir insan olarak mübarek günde bu olay içimizi parçaladı. Mahallede de bir tedirginlik oluştu. Acaba bizim çocuklarımız ne olacak diye? Bu olaylar inşallah bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”