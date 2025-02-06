Konya’da beklenen sonuçlar açıklandı! Binlerce kişi başvurdu: Her yıl için 5 bin verilecek!

Karahüyük Mahallesi’nde yer alan Meram Hobi Bahçeleri’nde yeni hak sahipleri çekilen kuralar ile belirlendi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucu belirlenen isimler, bahçede kendileri için ayrılan bölümü beş yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacak.

Karahüyük Mahallesi'nde bulunan Meram Hobi Bahçeleri'ni beş yıl boyunca kullanım hakkına sahip olacak isimler çekilen kuralar ile belirlendi.

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 300 asil, 300 yedek isim belirlendi. 7 bin 31 kişinin ön başvuru yaptığı kurada ismi çıkan vatandaşlar, önümüzdeki beş yıl boyunca Meram Hobi Bahçesi'ndeki kendine ayrılan alanı kullanım hakkına sahip olacak.

KURADA ÇIKAN İSİMLER 1 NİSAN TARİHİNDE SÖZLEŞME İÇİN DAVET EDİLECEK

Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada hak sahibi olan vatandaşların, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren sözleşme imzalamaya davet edileceği duyuruldu. Bahçeyi kullanım hakkı kazanan vatandaşlardan 1 defaya mahsus 5.000 TL tahsis ücreti alınacağının belirtildiği çıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi;

"Bu ücret sözleşme sona ermesinde veya iptal edilmesinde iade edilmeyecektir. Hobi Bahçeleri 5 yıllığına tahsis edilecek olup, her yıl için 5.000'er TL kira ücreti alınacaktır. Yıllık 2 eşit taksit şeklinde ödenecek kira bedelinin ilk taksiti sözleşme aşamasında, ikinci taksit ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar ödenecektir. Bahçe sakini tahsis taahhütnamesini imzalayacağında, daha önceki yıllara ait hobi bahçesi tahsis ücreti borcunun da olmaması gerekmektedir. Bahçeler mevcut durumlarıyla teslim edilecektir. Sözleşme aşamasında, vatandaşların Nüfus Müdürlüğü veya E-Devlet üzerinden alınan Yerleşim Yeri Belgesini Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.”

Kura Sonuçları www.meram.bel.tr adresinden öğrenilebilecek.