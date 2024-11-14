Konya’da cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı! 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor
Konya’da 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli, otomobille kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden çıkışında kendini görüntüleyen gazetecilere “Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz” diyerek cezaevine gitti.
Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya'da hırsızlık suçundan 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ankara Sincan Açık Cezaevinden firari olan 18 yaşındaki M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelinin, merkez Karatay ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde bir araçla seyir halinde olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, bir süre sonra kontrollü olarak durduruldu. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere "Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz” derken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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