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Konya’da çiftçilere 2,58 milyar TL destek ödemesi yapılacak! Ödemeler bugün hesaplara aktarılacak

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da çiftçilere 2,58 milyar TL destek ödemesi yapılacak! Ödemeler bugün hesaplara aktarılacak

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yönelik 2,58 milyar TL'lik destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, destek ödemelerinin hububat desteği, kırsal kalkınma yatırımları ve su ürünleri yetiştiriciliği desteği kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Destekleme kapsamında:

Hububat desteğinden 44.520 üretici yararlanacak ve toplam 2.568.965.715 TL ödeme yapılacak.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde 3 kişiye 6.392.110 TL destek verilecek.

Su ürünleri yetiştiriciliği desteği ile 6 üreticiye 342.292 TL ödeme yapılacak.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapılan desteklemelerin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

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