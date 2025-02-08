Konya’da cinayet! Ahırlı ilçesinde silahlı kavga çıktı
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Konya’nın Ahırlı ilçesinde, iddiaya göre iki husumetli aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde iddialara göre daha önceden husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada kan aktı.
Edinilen ilk bilgilere göre olayda 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde meydana gelen kavgada silah ve bıçaklar konuştu. Adem E., Ömer E., Tahsin K. Şükrü Ali E., Serkan K. ve Arda K. arasında başlayan sözlü anlaşmazlık, kısa sürede aile bireylerinin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında iddialara göre silah ve bıçakların kullanılması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, Arda K. yaşamını yitirdi.
Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisindeki ilk müdahaleleri yapılan Tahsin K. Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Şükrü Ali E. ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemlerini artırdı.
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