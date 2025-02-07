GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da CİNAYET! Arkadaşının başına demirle vurarak öldürmüştü: Sanık hakim karşısında!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da CİNAYET! Arkadaşının başına demirle vurarak öldürmüştü: Sanık hakim karşısında!
Konya’nın Selçuklu ilçesinde arkadaşını başına demirle vurduktan sonra pencereden atarak intihar süsü vermeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa İ. ile tutuksuz sanık Hacer T. ve taraf avukatları katıldı.

Mustafa İ. ifadesinde, olay günü maktul arkadaşı Muhammed Fidancı ile aynı evde alkol aldıklarını ve saat 23.00'da uyuduğunu iddia etti.

(Muhammet Fidancı)

Ardından duyduğu büyük bir sesle uyandığını öne süren Mustafa İ, "Ses geldikten sonra maktulün camın aşağısında yattığını gördüm. Evden bir su şişesi alarak maktulün yanına gittim. Maktulün elini yüzünü yıkayıp kendisine getirmeye çalıştım. Kendine gelmeyince ambulansı aradım." ifadesini kullandı.

Mustafa İ'nin annesi olan sanık Hacer T. de maktulün nasıl düştüğünü görmediğini öne sürdü.

Savcılık ifadesinde neden Mustafa İ'nin maktulün başına demirle vurduğunu söylediği sorulan Hacer T. bu soruya cevap vermedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa İ'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 15 Temmuz 2024'te Mustafa İ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, arkadaşı Muhammet Fidancı'nın pencereden düştüğü ihbarında bulunmuş, hastaneye kaldırılan Fidancı 10 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Yapılan otopside, Muhammed Fidancı'nın kafatasında, 2 metre yükseklikten düşme sonucu oluşamayacağı öngörülen parçalı kırık tespit edilmiş, evde yapılan incelemede duvarda Fidancı'nın DNA'sına rastlanmıştı.

Gözaltına alınan Mustafa İ'nin annesinin, "Bağrışma sesleri üzerine yanlarına gittiğimde birbirlerine saldırıyorlardı. Oğlum, Muhammed Fidancı'nın kafasına demirle vurdu." ifadesini kullandığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

  • #Arkadaşını öldüren #cinayet #Konya #Muhammet Fidancı #KONYA HABER

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER