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Konya’da çöken 4 katlı binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya’da çöken 4 katlı binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken bir binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Binanın enkazında beş kişinin kaldığının bildirilmesi üzerine olay yerine çevre illerden de dahil olmak üzere toplamda 962 personel ve 216 araç sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin alınmasıyla başlayan arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ bir şekilde enkaz altından çıkarıldı.

Havanın aydınlanmasıyla devam eden arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz altında kalan son kişinin çıkarılması için de yoğun bir çalışma vardı. 

Enkaz altında kalan 1 kişiye daha ulaşıldı. Ulaşılan kişi, ekiplerin yoğun çabasıyla çıkarılmaya çalışılırken, acı bir haber geldi. Enkaz altındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Böylece, toplamda üç kişi sağ olarak kurtulurken, iki kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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