Konya’da düğünde ateşlediği mermiyle bir kişinin ölümüne yol açan sanığın cezası belli oldu
Konya’da düğünde havaya açtığı ateşle bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet O, tutuksuz yargılanan Rahim M. ve Furkan K. ile taraf avukatları katıldı.
Sanık Mehmet O, ifadesinde suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini ve tahliyesini istedi.
İddia makamının mütalaasını yinelediği duruşmada mahkeme heyeti, sanık Mehmet O'yu "olası kastla öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.
Mehmet O'ya ayrıca "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası verildi.
"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 ay hapse çarptırılan sanık Rahim M'nin cezası ertelendi, Furkan K'nin aynı suçtan beraatine karar verildi.
(Fotoğraftaki kişi: Mazhar Uğurlu)
Olay
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 30 Eylül 2023'de yakınının düğününe katılan Mazhar Uğurlu, başına isabet eden mermiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 3 Ekim'de yaşamını yitirmişti.
Gözaltına alınan şüpheli Mehmet O. nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
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