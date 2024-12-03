Konya’da eşi benzeri görülmemiş CİMER Başvurusu! Bedelli askerlik için gelen talep şaşırttı

Konya'da bir vatandaş, bedelli askerlik görevini kendisinin yerine babası ve kayınpederinin yapması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulundu. İlginç taleple gündeme gelen başvuru, sosyal medyada dikkat çekti.

14 Aralık'ta Amasya'da bedelli askerlik için birliğine teslim olması gereken vatandaş, başvurusunda evlilik ve iş hayatının etkilenmemesi için sıra dışı bir çözüm önerdi.

İşte o başvuruda yer alan ifadeler:

"Evli, 2 çocuklu ve kendi işimi yapmaktayım. Evlilik ve iş hayatımın aksamaması için kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razıdırlar. Eğer mümkünse, bu durumun değerlendirilmesini talep ederim."

Bu ilginç başvuru, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, vatandaşın talebi hem hukuki hem de askeri açıdan mümkün değil.