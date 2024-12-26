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Konya’da etliekmek fiyatı tartışılıyor! Ekrem Coşkun hesaplı ve kaliteli etliekmeğin tarifini verdi

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da etliekmek fiyatı tartışılıyor! Ekrem Coşkun hesaplı ve kaliteli etliekmeğin tarifini verdi

Konya'da liste fiyatı 220 TL olan etliekmeğin fiyatı birçok restoran ve fırın tarafından 70/80 TL'lere kadar düşürüldü. 

Ucuz etliekmeğe denetim! 

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan şehir genelinde etliekmeğe indirim uygulayan işletmeleri hedef alarak Konya etliekmeğinin aslına uygun yapılmadığını iddia ederek bu kampanyaları eleştirdi. 

Fırın ve restoranlara yönelik denetim başlattıklarını duyuran Karamercan'ın açıklamaları tepki topladı. 

Ekrem Coşkun devreye girdi!

Konya'da hesaplı ve kaliteli etliekmek mottosuyla indirim kampanyasını başlatan isim olan Ekrem Coşkun birçok işletmeye örnek olmuştu. O dönem 180 TL olan etliekmeğin fiyatını kendi restoranlarında 60 TL'ye düşüren Ekram Coşkun Konya Lokantacılar Odasının fiyat artırımını da uygulamamış Konya'da birçok esnafa da örnek olmuştu. 

Esnaf odası tarafından işletmelere gönderilen fiyat listesinde 220 TL olan tek etliekmek birçok restoran ve fırında 70/80 TL fiyatla satılıyor. 

Karamercan'ın iddiaları!

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, etliekmeğin içerik ve gramaj standartlarının hiçe sayılarak fiyatının düşürüldüğünü iddia etmişti. Ekrem Coşkun kişisel sosyal medya hesabından kendi reçetesini yani hesaplı ve kaliteli etliekmeğin tarifini paylaştı.

İşte o paylaşım;

Reçetesini de Türkiye'nin ilk TSE Belgeli Etliekmekçisi olarak gururla aşağıya bırakıyoruz.

Herkese afiyet şifa olsun.

Hamur:180 gr 

Etin gramajı ve niteliği: Dana arka but, kaburga, döş (100-110 gr)  

İç malzeme:  130-140 gr

Toplam: 420-430 gr

Uzunluk: 85-90 cm uzunluk

Genişlik: 15-17 cm

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