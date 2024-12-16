Konya’da feci kaza! Asit yüklü tanker devrildi: Şoförü hayatını kaybetti!
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Konya’nın Karapınar ilçesinde yol kenarına devrilen asit yüklü tankerin şoförü Oktay Demir, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Konya- Adana kara yolunun Karapınar ilçesi girişinde meydana geldi. Oktay Demir'in kontrolünü yitirdiği 27 HB 048 plakalı hidroklorik asit yüklü tanker, yoldan çıkıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tankerdeki asit kaza nedeniyle etrafa dağıldı.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Oktay Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
AFAD ekipleri inceleme yaptı
Tankerde dolu asidin yola akması nedeniyle kaza yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. AFAD KBRN Ekibi kaza yerinde gerekli ölçümleri yaparken, yol kenarına dökülen kimyasal maddenin hidroklorik asit (Tuz Ruhu) olduğu tespit edildi. Kaza yerine dökülen maddenin temizlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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