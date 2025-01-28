Konya’da göz gözü görmeyecek! Meteoroloji’den 31 ilçeye ÖNEMLİ UYARI: Tedbirli olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konya ve 31 ilçesinde uyarı geldi. Konya’da hava nasıl, Konya’ya kar yağacak mı? Merkez ilçeler dahil olmak üzere 31 ilçede sisli hava etkisini gösterecek. Vatandaşların ve sürücülerin olası tehlikelere karşı tedbirli olmasında fayda var. İşte Konya hava durumu..
Konya'da 29 Ocak Çarşamba günü parçalı bulutlu ve puslu bir hava bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde puslu hava etkisini sürdürecek.
Hava sıcaklıklarının 1 Şubat Cumartesi gününe kadar 1 ila 2 derece artış göstermesi öngörülüyor. Ancak, puslu havayla birlikte gece saatlerinde bazı ilçelerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor.
Uzmanlar, puslu hava nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği konusunda sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca gece saatlerinde yaşanabilecek düşük sıcaklıkların tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Vatandaşların soğuk hava ve olası buzlanmalara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 12°
Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 13°
30 Ocak 2025 Perşembe Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°
31 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 14°
1 Şubat 2025 Cumartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 14°
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