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Konya’da hava ters köşe yapıyor: Kar yağışından 20 dereceye! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’da hava ters köşe yapıyor: Kar yağışından 20 dereceye! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya'da Kar Yağışı Devam Ediyor mu?

Bugün, 20 Mart Perşembe günü Konya'nın 31 ilçesinde hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı bazı bölgelerde -4 dereceye kadar düşecek. Soğuk hava etkisini sürdürürken vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

20 Mart Perşembe

Konya'da Yarın Hava Nasıl? Cuma Günü Hava Soğuk Mu? 

21 Mart Cuma günü Konya'da bulutlu bir hava hakim olacak. Kar yağışı sona erse de sıcaklıklar henüz belirgin bir şekilde yükselmeyecek.

21 Mart Cuma

Hafta Sonu Konya'da Hava Nasıl?

Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! 22 Mart Cumartesi ve 23 Mart Pazar günleri Konya'da soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. Pazar günü ise sıcaklık biraz artarak 13 dereceye ulaşacak.

22 Mart Cumartesi

Konya'da Bahar Ne Zaman Geliyor?

Yeni haftayla birlikte Konya'da sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. 24 Mart Pazartesi günü hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak. Bu artış, baharın Konya'ya gelişinin habercisi olacak.

24 Mart Pazartesi

Konya'da Önümüzdeki Günlerde Hava Nasıl Olacak?

20 Mart Perşembe: Hafif kar yağışı, en düşük sıcaklık -4°C

21 Mart Cuma: Bulutlu hava

22 Mart Cumartesi: Soğuk hava devam ediyor

23 Mart Pazar: 13 dereceye kadar ısınma

24 Mart Pazartesi: 20 dereceye yükselen sıcaklık

Resim

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°

Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°

22 Mart 2025 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°

23 Mart 2025 Pazar Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°

24 Mart 2025 Pazartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

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