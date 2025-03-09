Konya’da iki gencin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen gençler henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.T göğsünden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı F.T NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi