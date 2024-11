Konya’da kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıktı! 14 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

Konya’da kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıkan 14 yaşındaki Gamze Develi’den haber alınamıyor. Kızına seslenen baba Mustafa Develi, kızının geri gelmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde oturan Develi ailesinin 4 çocuğunun en küçüğü olan ve küçük yaşlardan itibaren psikolojik tedavi gören 14 yaşındaki Gamze Develi, dün akşam saatlerinde kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıktı.

Kızlarından dün akşamdan beri haber alamayan aile, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Aile haber alamadıkları kızlarının hayatından endişe duyuyor.

"Kızım neredeysen bir an önce gel"

Baba Mustafa Develi, kızının bir an önce eve dönmesini isteyerek, "Kızım Gamze dün akşam saat 18.20 sıralarında evde kardeşleriyle ufak bir tartışmadan dolayı evden çıkarak gitmiş. Dün akşamdan beri henüz bir haber alamadık. Otogara sağa sola her tarafa haber bıraktık ama bir haber alamadık kızımdan. Bir an önce çocuğumun bulunmasını istiyorum. Psikolojik sorunları da var çocuğumun. Nasıl söylenir bilmiyorum Allah kimsenin başına vermesin, zor. Burada evde ufak bir tartışma sonrası evden çıkmış gitmiş. Psikolojik rahatsızlığı var onunla ilgili tedavi de görmüştü. ‘Ben gidiyorum' deyip çıkmış. Buradan da bir kız arkadaşına demiş ‘ben en son seni göreyim sonra gideceğim, buradan otogara gideceğim' demiş. Biz otogara da baktık. Her yere haber ettik ama kendisinden haber alamadık. Ben çok üzgünüm, Allah kimsenin başına vermesin, zor bir durum. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Kendisine ‘kızım neredeysen bir an önce gel' diyorum” dedi.

Kaynak: İHA