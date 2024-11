Konya’da merakla beklenen projeydi! Kapılarını hizmete açtı

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan “Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi”, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eğitim çağındaki çocuklar ve gençler için büyük bir gayretin içinde olan Karatay Belediyesi, Çimenlik Mahallesi Alâaddin Kap Caddesi üzerinde 12 bin 930 metrekare arsa üzerine konumlandırılan "Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi” hizmete açıldı.

Özel ve özgün mimari özellikleriyle tasarlanan proje için düzenlenen resmi açılış programına; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer ve Latif Selvi, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, 27. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Mustafa Ünver, Karatay ile diğer ilçelerin mülki idare amirleri, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları yönetimleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ, HER ZAMAN HİZMET ANLAYIŞIMIZIN MERKEZİNİ OLUŞTURUYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; açılışta yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi olarak, doğumdan itibaren tüm hemşerilerimizin her anında yanlarında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, yaklaşık 6 yıl önce göreve başladıkları günden bu yana bugünden yarınları inşa etmek için çalıştıklarının altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca; "Çocuklarımız ve gençlerimiz, hizmet anlayışımızın her daim tam merkezini oluşturmuştur. Onlar geleceğimizin asıl sahipleridir. Bugün onlara yaptığımız her yatırımla, yarınlarını inşa ettiğimizin bilincindeyiz. Bu anlayışla, ilimden bilime, teknolojiden spora, kültürden sanata kadar gençlerimizin yolculuklarında her zaman yanlarında olduk; olmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizin hayallerine giden yolda, bilgiyle donanmış bireyler olmalarını ve sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını önemsiyoruz. Hepimizin bildiği gibi her başarı hikâyesi, sağlam bir temel üzerine inşa edilir. Bu düşünceyle görevi devraldığımız yaklaşık 6 yıllık süre zarfında; ilçemizin derslik ihtiyacına katkı sunmak adına 16 yeni eğitim tesisiyle, 187 bin öğrenciye 500 binin üzerinde kitap desteğiyle, 60 bin ilkokul 1.sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye desteğiyle, tüm okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplıklarıyla, ilçemizin 7 farklı noktasına kütüphaneler ve Bilgehanelerle, 5000'e yakın gencimize YKS sınav kayıt ücreti desteğiyle, ön lisans ve lisans öğrencilerimize nakdi desteğimizle yanlarında olduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve MEVKA işbirliğiyle; Karatay'da Robot Hareketi sloganıyla, teknoloji ve yazılım alanında önemli gördüğümüz "Robofest Robot Yarışması”nı organize ettik. Bugüne kadar 10 binin üzerinde çocuğumuzu sinema etkinliklerinde buluşturduk. 11 farklı branşta faaliyet gösteren Karatay Belediyespor Kulübümüz bünyesinde, 1600 lisanslı sporcumuzla, çocuklarımızın kişisel ve fiziksel gelişmelerine katkıda bulunuyoruz. Belediye tarihimizin en yüksek bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi'nin inşaatı sürüyor. Konya'nın en büyük kapalı tenis kortunu Temmuz ayında tamamlayarak hizmete açtık. Yine geçtiğimiz yıl Çimenlik Kapalı Spor Salonu'nu da gençlerimizin kullanımına sunduk” dedi.

BURASI DOSTLUĞUN, SAMİMİYETİN, HUZURUN, İSTİŞARENİN VE İSTİFADENİN EN GÜZEL YANSIMASI OLACAK

Açılışı yapılan Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin ilçeye kazandırılan yeni nesil tesislerden birisi olduğuna vurgu yapan Hasan Kılca, çocukların merkezde birbirinden farklı atölyelerde eğlenerek öğrenmenin sevincini yaşarken; ebeveynlerinin de tesis içinde hizmet verecek Kafe Karatay'da veya kütüphane alanlarında kaliteli zaman geçirebileceklerini vurguladı.

Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Gençlerimiz, kitaplarla ve bilgiyle dolu bu merkezde bir değil, binlerce farklı dünyayı sınırsızca keşfetmenin keyfini sürerken; sessiz çalışma alanlarıyla sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine de katkı sağlayacaklar. Burada kurulacak dostluklar, yapılacak okumalar, münazaralar ve paylaşımlar, gençlerimizin yalnızca bugününü değil, yarınlarını da çok daha anlamlı kılacaktır. İlçemiz ve şehrimiz için önemli bir vazife yürütecek olan Karatay Millet Kütüphanesi; 1.426 m2 inşaat alanına sahip. Tesisimiz; bodrum, zemin ve asma kat olarak inşa edildi. İçerisinde 0-3 yaş Bebek Kütüphanesi, 3-6 ve 6-12 yaş Çocuk Kütüphanesi, Çocuk oyun alanları, Masal ve Drama; Oyun ve Fetem Atölyeleri ile tasarlanan HOŞ KUBBE, Karatay'ın eğitim ve kültür mirasına yeni bir soluk getirecek. Tesisimizin güncel maliyeti, yanındaki yeni park projesi ve çevre düzenleme çalışmalarımızla birlikte toplam 70 Milyon liradır. Burası eskiden kışla olarak kullanılan büyük bir alandı. Mevlânâ Kültür Merkezi yapıldı. Hemen arkamızda Tarihi Kışla Camimiz var. Bu alanı Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere tahsis etti. Bu vesileyle başkanımıza teşekkür ediyorum. ‘Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş' der Baki ve ses ile sözün kıymetini verir bizlere. En muntazam kubbe kalbimizdir; sinemizden çıkan her güzel şey, gök kubbede unutulmaz bir iz bırakır. Konyamızın en büyük en büyük değeri birlik ve beraberliğidir burada tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, siyasetçiler, siyasi partilerimiz yine milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, merkez ilçe belediye başkanlarımız, muhtarlarımız ve meclis üyelerimiz birlikte hareket ederek hizmet anlayışıyla şehrimize ilçemize hizmet ediyoruz. Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi; dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olsun inşallah.”

ŞEHRİMİZİN GÜZELLEŞMESİ VE DEĞERİNE DEĞER KATAN ESERLER İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen Hz. Mevlana Arkası Projesi hakkında da bilgi veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Bu bölgede birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz hemen yanı başımızda Hz. Mevlânâ Türbesi'nin arkasında yaklaşık 100.000 metrekarelik bir alanda kamulaştırma çalışmasını tamamladık ve Büyükşehir Belediyemizle yeni eserler ortaya koyacağız inşallah. Büyükşehir belediyemizle orada alışveriş merkezleri, ticari alanlar, yeme-içme mekanlarıyla şehrimize yeni bir soluk ve yeni bir nefes kazandıracağız inşallah. Yer teslimimizi yaptık ve arastamızın inşaatına başlıyoruz. Kısa süre içerisinde temel atmamızı yapmış olacağız. Yine hemen bu arkamızda bulunan Akçeşme Mahallemizde yaklaşık 70.000 metrekarelik alanda kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Orada da proje çalışmalarını yürütüyoruz inşallah bu bölgelerde şehrin hemen çeperindeki alanlarda şehrin tarihi dokusuna mimarisine uygun yeni cazibe merkezleri oluşturacağız. Hemen arkamızdaki Karatay Kültür Merkezi ve Nikah Salonu inşaatımız da bitmek üzere. Orayı da yakın zamanda hizmete açmış olacağız. Şehrin değerine değer katacak eserler üretilmesi ile ilgili bu birlik ve beraberlik içerisinde hizmet üretmeye devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELER, KARATAY HOŞKUBBE MİLLET KÜTÜPHANESİ'NİN MALİYETİ VE DAHA FAZLA PARALARLA KONSER VERİYOR

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Hasan Angı da şunları ifade etti; "Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca, Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin maliyetinden bahsetti. Bazı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin bu rakamlara konser yaptıklarını biliyoruz. Biz, AK Partili belediyelerimizin ‘eser ve hizmet belediyeciliğiyle ilçelerimizi daha ne kadar ileriye taşırız'ın çabasında olduğunun şahidiyiz. Konya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Karatay, Selçuklu ve Meram ile diğer belediyelerimiz bu konuda büyük bir gayretin içerisinde. Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı'nda güçlü Türkiye'nin adaletsizliklere karşı sesini yükselttiği bir dönemde maalesef ülkemizin bazı belediye başkanlarının farklı meşguliyet ve eksen etrafında olmanın, gündem olmanın; hizmet üretmek yerine kendilerini göstermenin hatta terörle bulaşık olanlara arka çıkmanın derdindeler. Devletimiz güçlü ve hizmet üreten herkesin yanındadır. Ülkemize sıkıntı çıkaracak her şeyin de karşısındadır. Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin hizmete girmesinde Karatay Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

KARATAY BELEDİYE BAŞKANIMIZ HASAN KILCA HEMŞEHRİLERİMİZİN REFAHI İÇİN ÇALIŞIYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ise; "Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin açılışındayız. Karatay, Büyükşehir ve diğer belediyelerimizin yaptığı projeleri takip ediyor ve destekliyoruz. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca, hemşehrilerimizin refahı için çalışıyor, diğer belediye başkanlarımız da aynı şekilde. Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin Konya'ya Karatay'a ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİMİZ BURADA GEÇMİŞTEN ALDIKLARI KÜLTÜREL MİRASIMIZLA GELECEKLERİNİ EN GÜZEL BİR ŞEKİLDE İNŞA EDECEKLER

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya ve Karatay'ın her alanda önemli mesafeler kat ettiğine vurgu yaptı. Mustafa Hakan Özer şöyle konuştu; "Büyükşehir belediyemiz, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerimiz hizmetlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Hiçbir mazeretin arkasına sığınmıyorlar. Biz hizmetlerimize odaklanıyoruz şehrimizi, ülkemizi daha yukarıya taşıyabilmek için var gücümüzle istişareyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, gençlerimizin geçmişten aldıkları kültür mirasını iyice anlayacakları ve geleceklerini en güzel bir şekilde inşa edecekleri Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'ni şehrimize kazandıran Karatay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

ŞEHRİMİZİN TARİHİ DOKUSUNA UYGUN VE MEDENİYETİMİZİ YANSITAN ÇOK GÜZEL BİR TESİS OLMUŞ

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, bir inşaat mühendisi olarak Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin mimari özellikleri ve tasarımından çok etkilendiğini söyledi.

Selman Özboyacı; "Mevlânâ Kültür Merkezi'nin, Hz. Mevlana Türbesi'nin hemen arka tarafındayız. Bir inşaat mühendisi olarak söylüyorum hakikaten dışarıdan baktığımızda şehrin tarihi dokusuna uygun hem medeniyetimizi yansıtan hem de sade ve şık bir tasarım tercih edilmiş. Tesisi gerçekten çok güzel olmuş. Bu hizmeti Konyamıza kazandıran Karatay Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği herkese teşekkür ediyorum. Bu tür eserler, bizim siyaset anlayışımızın bir tezahürü. Bizler de seçildiğimiz şehirlerde belediye başkanlarımızla uyumlu bir şekilde şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın, milletimize sevdalı olarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Onlar da kendilerini kandırmaya devam edip her seçimde hüsranla uğramaktan anlaşılan vazgeçmeyecekler. Ben, bir kez daha bu güzel eseri ilçemize kazandıran Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇALIŞTIĞI VE KENDİLERİNİ GELİŞTİRDİĞİ ÇOK GÜZEL BİR MEKAN OLDU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Konya'nın hep birlikte yönetildiğine vurgu yaparak Konya'nın birlik ve beraberliğine değindi.

Başkan Uğur İbrahim Altay şunları dile getirdi; "Karatay Belediye Başkanımız Mevlana Arkası projesi için buranın kamulaştırmasını ben yaptım, benim öne çıkmam lazım diye düşünmüyor ya da burası en önemli yer niye ilçe belediyesi yapıyor demiyor. Biz Büyükşehir belediyesiyiz bu işi bizim yapmamız lazım demiyoruz. Biz birlikte çalışmanın keyfini, zevkini ve şehre ne kattığını hep birlikte görüyoruz. Birazdan Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin içine girince daha çok etkileneceksiniz eminim. Öğrencilerin çalıştığı ve kendilerini geliştirdiği çok güzel bir mekan haline geldi. Konya son dönemde belediyecilikle öne çıkan bir şehir oldu. Bu tesislerde yetişen çocuklarımız, şehrimizi ve ülkemizi çok daha ileriye götürecekler. Bu vesileyle, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya özellikle teşekkür ediyorum. Hem birlikte çalışma kültürüne verdiği destekten hem de başta Hoşkubbe gibi önemli bir merkezi ortaya çıkararak eğitim hayatına verdiği katkılardan dolayı. ‘Hoş' ismiyle markalaşmış Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

KARATAY BELEDİYESİ, ŞEHRİ İMAR EDERKEN NESLİ DE İHYA EDİYOR

Karatay Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin öneminden söz eden Konya Valisi İbrahim Akın, söz konusu proje dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı tebrik etti.

Vali İbrahim Akın; "Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin kapılarını açarken geçmişin bilgeliğine ve geleceğin sonsuz umutlarına da kapı açıyoruz. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmettir' düsturuyla, şehri imar ederken nesli de ihya eden Karatay Belediyemize teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin aynası olan kütüphaneler, bütün zaman ve kültürlerin en değerli hazinelerini barındırır. Her kitap bu bireysel yaşanmışlıkları ortak hafızaya işler, milletleri ve medeniyetleri oluşturur. Kitap sayfalarına sığdırılmış binlerce hikâye ve insanlık tarihine yön veren bilgiler şimdi burada bu kütüphanede bizleri bekliyor. Bu mekânlar bize ecdadımızın ruhunu düşüncelerini hayat felsefelerini de emanet eder. Konyamızın geçmişine ışık tutan yapılarında Mevlânâ Türbesi'nden Karatay Medresesi‘ne kadar her köşesinde tarihin izleri bulunur. Bu mirasa bugün bir yenisini daha hep birlikte eklemiş oluyoruz. Çocuk ve yetişkin kütüphaneleri, atölyeleri, kafeterya ve ders çalışma alanlarıyla modern bir kimliğe bürünen ve yaşam alanına dönüşen Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi de düşünce iklimimizi zenginleştirecek bilgiye ve kültüre inancımız daha diri tutacaktır. Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin Konyamıza bu kütüphaneden yararlanacak öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin resmi açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, tesisi inceleyerek bilgi aldılar.

