Konya’da mevsimlik işçiler ne kadar kazanıyor? En yüksek günlük ücret..

Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri yüzde 84,2 artarak 943 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri de yüzde 95,5 artarak 26 bin 259 TL oldu. Peki Konya’da mevsimlik işçiler ne kadar kazanıyor, Konya’da mevsimlik işçilere verilen ücret ne? Mevsimlik işçilerde en yüksek günlük ücret hangi ilde ne kadar? İşte TÜİK verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ait Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı'nı açıkladı. Buna göre, mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2024 yılında yüzde 84,2 arttı. Tarımsal işletmelerde 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri, bir önceki yıla göre yüzde 84,2 artarak 943 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 95,5 artarak 26 bin 259 TL oldu. Konya'da mevsimlik işçiler ne kadar kazanıyor, Konya'da mevsimlik işçilere verilen ücret ne? MEVSİMLİK ERKEK İŞÇİ ÜCRETİ: 1.007 LİRA Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 84,8 artış göstererek 1.007 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 85,9 artış göstererek 890 TL oldu. SÜREKLİ TARIM İŞÇİSİ ÜCRETİ: 27 BİN 188 LİRA Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 94,8 oranında artarak 27 bin 788 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 90,5 artarak 19 bin 328 TL oldu. MEVSİMLİK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜCRET RİZE'DE ÖDENDİ Rize: Günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 2 bin 32 TL, kadın işçiler için 1.960 TL KONYA'DA MEVSİMLİK İŞÇİ ÜCRETİ NE KADAR? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Konya'da mevsimlik işçi ücreti 1155 lira. EN DÜŞÜK ÜCRET ADANA'DA En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 753 TL ile Adana, kadın işçiler için ise 569 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti. İL İL EN YÜKSEK MEVSİMLİK İŞÇİ YEVMİYELERİ

SÜREKLİ ERKEK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK MAAŞ ARDAHAN'DA Sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Ardahan ilinde gerçekleşti Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 39 bin 133 TL ile Ardahan'ın, kadın işçilere 18 bin 152 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 18 bin 267 TL, kadın işçiler için 17 bin 637 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti. İL İL MEVSİMLİK İŞÇİ GÜNDELİKLERİ Rize 2 bin 32 lira Giresun 1.594 lira Kahramanmaraş 2 bin 32 lira Osmaniye 1.501 lira Ordu 1.425 lira Ardahan 1.408 lira Antalya 1.245 lira Malatya 1.230 lira Samsun 1.215 lira Gaziantep 1.175 lira Konya 1.155 lira Afyonkarahisar 1.154 lira Iğdır 1.124 lira Sakarya 1.118 lira Zonguldak 1.111 lira Edirne 1.100 lira Düzce 1.094 lira Aydın 1.088 lira Denizli 1.076 lira Isparta 1.070 lira Manisa 1.039 lira Bursa 1.014 lira Çanakkale 989 lira Kilis 986 lira Eskişehir 966 lira Kayseri 965 lira İzmir 944 lira Hatay 940 lira Balıkesir 935 lira Amasya 897 lira Aksaray 833 lira Ankara 816 lira Niğde 814 lira Mersin 802 lira Adana 753 lira Kaynak: Haber Merkezi

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