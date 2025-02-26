Konya’da otomobildeki patlamada teyze ve 3 aylık bebek hayatını kaybetmişti! Olayla ilgili acı detay

Konya’nın Selçuklu ilçesinde oksijen tüpü patlayan otomobilde teyze ve 3 aylık bebek yaşamını yitirmiş, anne ve baba yaralanmıştı. 3 aylık bebekle ilgili acı detaya ulaşıldı.

Olay, saat 17.20 sıralarında Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde bulunan Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 D 9030 plakalı otomobil içerisinde bulunan oksijen tüpü patladı.

TEYZE VE 3 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan bilgilere göre teyze Rabia Yıldız (18) ve 3 aylık yeğeni M.Ç'nin yaşamını yitirdiği, baba Halil Çakmak (29) ve anne Fatma Çakmak (23)'ın da yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren anne ve babanın hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı.

DOĞUMUNDAN BERİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Çumralı olduğu öğrenilen ailenin 3 aylık bebeği M.Ç'nin doğumundan beri hastanede tedavi gördüğü aktarıldı. Ailenin patlama öncesi hastaneye uğradıkları ve taburcu olup eve gittikleri sırada olayın yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi