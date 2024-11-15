Konya’da polis aracı kazaya karıştı! 1 ölü 11 yaralı
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Konya-Karapınar yolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Konya-Karapınar yolunda meydana geldi.
Polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7'si polis memuru olmak üzere 11 kişi de yaralandı.
Çarpışmasının etkisiyle savrulan araçları gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden kişi belli oldu!
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebahat Filiz hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 4 kişi, minibüste bulunan 7 polis memuru yapılan ilk müdahalelerin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerindeki yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Sebahat Filiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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Yorumlar
IA
İSA ALP
6 saat önce
Geldikleri 2011 den bu zamana en çok hastanelerde doğum yapıp bırakıp kaçtıklarını görmüştüm yeni değil bunlar medyaya yansıyan istisnalar
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