Konya’da polise saldırı! Son 1 yılda 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakılmış

Konya’da polis memuru Mustafa Topuz (38), sağlık görevlilerine eşlik etmek için gittiği ihbarda sinir krize geçirdiği öne sürülen E. K.’nun ((29) saldırısında sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Son 1 yılda karıştığı suçlardan dolayı 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan ve 33 suç kaydı olan Köroğlu, polisler tarafından vurularak yakalandı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir kişinin sinir krize geçirdiği ihbarı geldi. Bunun üzerine adrese polis, eşliğinde sağlık görevlisi sevk ekildi. Ekipler evin önünde kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen E. K., elinde bıçakla saldırdı. Saldırıda polis memuru Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Başka bir polis memuru tarafından sırtından vurulan saldırgan, hafif yaralandı. Polis memuru Topuz, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan ise başka bir ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Topuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. SON 1 YILDA 10 KEZ GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILMIŞ Saldırgan E. K.'nun, 'oto hırsızlığı', 'yaralama', 'uyuşturucu kullanmak', 'yağma' gibi suçlardan 33 kaydının olduğu ve son 1 yılda karıştığı suçlar nedeniyle 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Konya Valisi İbrahim Akın ve Emniyet Müdürü Mevlüt Karabulut da hastaneye giderek doktorlardan polis memurunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. BAKAN YERLİKAYA: 7 BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir. 29 yaşındaki E.K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli kahraman polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır" dedi. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu kaydeden Yerlikaya, "Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA

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