Konya’da ramazan bereketi kapı kapı dağıtılıyor! Her gün 100 aileye ulaşılıyor

Konya’da bir restoran işletmecisi ‘askıda tavuk’ uygulamasıyla bu yıl da iftarda ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık hazırlamaya devam ediyor.

Konya'da 16 yıldır restoran işletmeciliği yapan Nazif Temel, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen 'askıda ekmek' uygulamasını kendi işletmesi için uyarladı. Ramazan ayından önce hafta sonları gerçekleştirdiği ‘askıda tavuk' projesinde Ramazan ayında da her gün ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık hazırlamaya başladı. Restoranından yemek yiyenlerin askıda bıraktığı tavuk paraları ve kendisine ulaştırılan yardımlar ile her gün işletmesinde aileler için çorba, pilav ve tavuktan oluşan iftar menüsünü hazırlayan Temel, muhtarlıklardan aldığı liste ile kendi aracıyla kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere iftarlıklarını ulaştırıyor. Önceki yıllarda 25-30 aile ile uygulamanın sınırlı kaldığını ifade eden Temel, bu ramazan 100 aileye kadar ulaştıklarını belirtti.

"Başta yetimli aileler olmak üzere her gün dağıtımlarımızı devam ettiriyoruz"

Askıda tavuk uygulamasına başlama hikayesi anlatan Nazif Temel, "Askıda tavuk uygulamasını görmüş olduğum bir videodan esinlendim. Osmanlı'dan günümüze gelen yemek uygulamasıyla bunu faaliyete geçirmiş bulunmaktayım. Her gün 100 aileye ulaşmaktayız. Yardımsever ve dostlarımız sayesinde bu uygulamayı devam ediyoruz. Bu dağıtımı cami imamları, gönüllü kadınlar ve muhtarlar tarafından adresleri alıp başta yetim aileler olmak üzere her gün dağıtımlarımızı devam ettiriyoruz. Ramazan ayından sonra da haftada 2 gün olmak üzere uygulamamız devam ediyor" dedi.

"Bizler de köprü olarak dağıtımı yapıyoruz"

Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduğunu ifade eden Temel, "Restoranlarımıza gelen müşteriler, sosyal medyadan bizleri gören müşteriler ve bizlere yardım etmek isteyenler gönlünden ne kopuyorsa veriyor. Bu durum hiç fark etmiyor 3-5 kuruş toplanıp havuz sistemiyle her gün dağıtımlar gerçekleşiyor. İlla şu kadar bağış yapılacak diye zorunluluk yok. Vatandaşların gönlünden, bütçesinden ne koparsa alıyoruz. Bizler de köprü olarak dağıtımı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kimi aileye 2, kimisine de 1 tavuk veriyoruz"

Askıda tavukların hazırlanma aşamasını ve menüyü anlatan Temel, "Her gün iftardan önce tavuklarımızı hazırlıyoruz. Tavuklarımız ortalama 1 kilo ağrılığında geliyor. Bunu da aile nüfusuna göre dağıtım yapıyoruz. Kimi aileye 2, kimisine de 1 tavuk veriyoruz. Nüfus ne kadar kalabalıksa ona göre dağıtım yapıyoruz. Ailelerin de bundan yararlanmasını sağlıyoruz. Kızarmış tavuk yapıyoruz, yanına pilavını, ekmeğini, çorbasını ve tatlısını koyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA