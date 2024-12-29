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Konya’da sanayinin “Esra ustası’’ baba mesleği oto boyacılıkta aranan isim olmak istiyor

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Konya’da sanayinin “Esra ustası’’ baba mesleği oto boyacılıkta aranan isim olmak istiyor
Konya’da kendi işini yapmak isteyince baba mesleği oto boyama iş yerini açan 35 yaşındaki Esra Tuna, azmi ve çalışkanlığıyla sektörün aranan isimlerinden olacağına inanıyor.

Tuna, çocuk yaşlarda babasının dükkanında zaman geçirince mesleğe merak saldı.

Eğitim hayatını aksatmayan ve ön lisans ilahiyat mezunu olan Tuna, çeşitli sektörlerde çalışsa da kendi işini kurmaya karar verince aile büyüklerinden yardım istedi.

Bunun üzerine çocukken ilgi duyduğu baba mesleğini yapmaya karar veren Tuna, aynı zamanda aile dostu olan iki ustadan da yaklaşık 3 ay mesleğin inceliklerini öğrenerek, Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde dört ay önce açtığı oto boyama iş yerini biri kız iki yeğeniyle işletmeye başladı.

- Müşteriler zamanla Esra ustaya alıştı

İşini severek yapan Tuna, küçük yaşlardan bu yana arabalara merakı olduğunu söyledi.

Bu yüzden hep bir oto boyama dükkanı açıp işin başına geçmek istediğini anlatan Tuna, bu hayalini kısa süre önce gerçeğe dönüştürdüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İşini azmi ve kararlığıyla büyüteceğine inandığını vurgulayan Tuna, "Çalışmalarımı bu yönde yapıyorum. Sanayide bir bayan ustayla karşılaşanlar zaman zaman şaşırıyor. Aracını boyatmak için iş yerime ilk kez gelenler beni erkek sanarak 'ağabey' diye sesleniyor. Sanayide 'Tuna' diye biliyorlar. Ayrıca 'Eso' veya 'ustam' diye seslenenler de oluyor." diye konuştu.

Tuna, çevresindekilerin de zamanla kendisine alıştığını belirterek, "Kadınların yapamayacağı meslek yoktur. 'Ticaret cesaret ister' diyerek bu işe başladım. Mesleğe başlarken maddi olarak zorlandım. Hafta sonları sürücü kursunda verdiğim eğitimlerden kazandığım parayla dükkanın malzemesini aldık. Her kadın istediği her şeyi yapabilir ve elde edebilir." ifadesini kullandı.

- Kız yeğeni de "usta" olma yolunda

Tuna'nın 20 yaşındaki yeğeni Gül Berber ise teyzesinin yanında 3 aydır çalıştığını kaydetti.

Teyzesine sanayide "usta" denilmesinin hoşuna gittiğini anlatan Berber, "Çok mutlu günler geçiriyoruz. Teyzemin ustam olmasını şans olarak görüyorum." dedi.

Kaynak: AA

  • #Kültür #Sanat #Yaşam Etiketler :Esra Tuna #kadın usta #Konya #oto boyama ustası

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