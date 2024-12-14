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Konya’da süt tankeri alevler içinde kaldı!

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Konya’da süt tankeri alevler içinde kaldı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki süt tankerinde yangın çıktı.

Sürücü kova ve bidonla su taşıyıp yangını söndürmeye çalışırken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüaçtı.

Olay, Konya - Karapınar karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Veysel B. idaresindeki 42 BHR 13 plakalı süt tankeri, Acıgöl mevkisine geldiğinde tankerin alt kısmından yanmaya başladı.

Yükselen alevleri fark eden sürücü aracı durdurup kendini dışarıya atarak itfaiyeyi aradı. Bu sırada yoldan geçenler ile vatandaşlar yangını söndürmesi için Veysel B.'ye kova ve bidonlarla su taşıdı.

Alevler hızla yükselirken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın, araçta büyük çapta hasara yol açtı.

Kaynak: İHA

  • #Konya #yangın

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