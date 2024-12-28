Konya’da tarım ve hayvancılık sektörüne büyük yatırım! Türkiye’nin en büyüğü olacak

Kulu Organize Sanayi Bölgesi bir ilke daha imza attı.

Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektöründe öncü kuruluşlarından biri olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçekleştirilecek dev bir tesis ilçeye kazandırılıyor.

Çiftlik hayvanları için yem üretimi yapacak olan tesis, yıllık 300 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük yem işletmesi olacak. Aynı zamanda mısır ve arpa flake üretim tesislerini de içeren bu dev yatırım, çiftçilere yeni pazar imkanları sunacak ve ürünlerini alıp işleyerek ekonomik değer yaratacağı öngörülürken, istihdam da ise önemli katkılar sağlayacak.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kulu OSB Müdürü Ömer Faruk Yalınız, OSB heyetimiz, Tarım Kredi Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu ve Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Sayın Nedim Nar 'ın katılımı ile yatırım için imza töreni gerçekleştirildi.

Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, yeni yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Mustafa İlker Şen)