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Konya’da trafik levhasına çarpan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı

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Konya’da trafik levhasına çarpan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Mustafa A. idaresindeki 07 BCM 92 plakalı otomobil, Beyşehir'den Antalya yönüne seyir halinde iken Derebucak ilçesinde devlet hastanesi yakınlarında kontrolden çıktı.

Refüje çıkarak trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Meliha A, Rabia A, Ömer Faruk A, Zarife A. ile G.K. (4) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

  • #Beyşehir #Derebucak #otomobil #TRAFİK KAZASI #yaralı

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