Konya’da trafikte çıkan kavgada öldürülen üniversiteli genç taksici okulunda anıldı
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Konya’nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki taksici İbrahim Eren Peker’in okulunda anma etkinliği düzenlendi.
Peker'in okuduğu Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, anma programında, Peker'in ölümünün tarifsiz bir üzüntüye neden olduğunu söyledi.
Peker'in ailesi, programa katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti.
Program sonunda okul bahçesinde lokma ikram edildi.
Etkinliğe, Peker'in arkadaşları, öğretmenleri, okul idaresi ve personeli ile çalıştığı duraktaki mesai arkadaşları katıldı.
- Olay
Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında 15 Aralık'ta İbrahim Eren Peker (20) ile Muzaffer T. ve Muammer B. arasında tartışma çıkmış, Peker bıçakla ağır yaralanmıştı.
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Peker, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, cenazesi memleketi Karaman'da defnedilmişti.
Olaya ilişkin zanlı Muzaffer T. (27) ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen Dilek K. (36), Muammer B. (34) ve Mikail K. (19), çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
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