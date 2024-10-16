GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da yapay zeka destekli “sanal fizyoterapist’’ geliştirildi

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yapay zeka destekli “sanal fizyoterapist’’ geliştirildi
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ceylan’ın geliştirdiği yapay zeka destekli “sanal fizyoterapist“ programı, sakatlık ve yaralanma riskini analiz ederek çözüm önerileri sunuyor.

Ceylan ve ekibi, yaklaşık 2 yılda şekillendirdikleri ve "Ai4sports" adını verdikleri yazılımı, 400 binin üzerinde dengeli ve etiketlenmiş termal veriyle geliştirdi.

Özellikle futbol, basketbol ve voleybol branşlarında, sakatlık analizi ve bununla ilgili rehabilitasyon süreçlerini öngören program, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen BİGG Spor Ödülleri Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Çalışmasını, üniversitenin Teknokent'inde kurduğu firmada sürdüren Ceylan, çalışmalarının geleceğin teknolojisini barındırdığını söyledi.

Geliştirdikleri yazılımın içerisine, sanal bir fizyoterapist tanımladıklarına değinen Ceylan, "Fizyoterapiyle ilgili yaralanma, sakatlık analizi ve bununla ilgili rehabilitasyon süreçleriyle alakalı kapsamlı bir model geliştirdik. Problemlere cevap üretebilecek, ilgili bütün kaynakları, akademik makaleleri ve bütün kitapları gündemine alarak eğitilmiş bir model. Her gün yeni çıkan kaynakları öğreniyor ve bu kaynaklardan size bir çözüm önerisi sunuyor." diye konuştu.

Ceylan, bu sayede spor branşı fark etmeksizin, her takımın sağlık ekibine sanal bir fizyoterapist dahil edildiğini belirtti.

- Ofis çalışanlarının kas ve iskelet rahatsızlıklarıyla ilgili çözüm önerileri sunuyor

Sporcudan alınan termal analizlerin, sağlık raporlarının, medikal görüntüleme raporlarının ve tıp profesyonellerinin o sporcuyla ilgili almış olduğu spesifik notların değerlendirildiğini kaydeden Ceylan, programın birkaç saniyede bilimsel literatüre atıf yaparak çözüm önerisi sunduğunu vurguladı.

Ceylan, Avrupa ve Amerika'da da kullanıma sunacakları programı, uygulamaya dönüştüreceklerini aktararak şöyle devam etti:

"Ai4sport, sadece sporcular için değil, ortopedi ve fizyoterapi kliniklerinde aktif olarak kullanılabilecek yaralanma analizi, yaralanma sonrasındaki fizyoterapi analizi operasyon sonrası bir bireyin hareketlerini doğru şekilde planlanmasına hizmet sunabilme özelliklerine de sahip. Ayrıca mavi ve beyaz yakalılar için de postür analiziyle, ofis çalışanlarının en çok rahatsız olduğu kas ve iskelet sakatlıklarıyla ilgili sürecin takip edilmesine de olanak sağlıyor."

Kaynak: AA

  • #“sanal fizyoterapist“ #Konya #Prof. Dr. Murat Ceylan #sakatlık ve yaralanma riski #yapay zeka #yazılım

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER