Konya’da yapılacak olan sosyal konutlar için ihale tarihleri belli oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, “250 Bin Sosyal Konut Projesi“ kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini bildirdi. İşte Konya’nın merkez ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerinde yapılacak olan sosyal konut projelerinin ihale tarihleri...

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Bugün itibarıyla 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

KONYA'DA BİNLERCE KONUT İÇİN İHALE TARİHLERİ BELİRLENDİ

Konya'nın Kulu ilçesi için 300, Akşehir ilçesi için 357, Kadınhanı ilçesi için 167, Doğanhisar ilçesi için 150, Ereğli ilçesi için 191, Karapınar ilçesi için 200, Ilgın ilçesi için 275, Bozkır ilçesi için 142, Çeltik ilçesi için 40, Beyşehir ilçesi için 198, Çumra ilçesi için 200, Hadim ilçesi için 189, Merkez ilçeler için 3 etap olmak üzere ikisi 964 ve biri 963 olmak üzere yapılacak olan konut inşaatı ihale tarihleri 9 Aralık 2024 tarihinden mart ayına kadar gerçekleşecek.

İHALE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haber Merkezi