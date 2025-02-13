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Konya’da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu? Konya Valiliği açıklama yaptı mı?

Konya’da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu? Konya Valiliği açıklama yaptı mı?
Konya’nın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar 13 Şubat Perşembe günü tatil edildi. Peki, Konya’da yarın okullar tatil mi? okullar var mı, yok mu? Konya Valiliğinden açıklama geldi mi? İşte detaylar…

Konya'da etkisini sürdüren kar yağışı, öğrenciler ve veliler için "Yarın okullar tatil olacak mı?” sorusunu gündeme getirdi. Şehirde hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle gözler Konya Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki Konya'da yarın okullar tatil mi? Okullar tatil olacak mı? Konya Valiliğinden açıklama geldi mi?. İşte detaylar…

Konya'da bugün okullar tatil edildi
Konya'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Taşkent, Ereğli, Hadim, Emirgazi, Karapınar ve Halkapınar ilçelerinde okullar 13 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Konya'da yarın okullar tatil mi?

Konya'da yarın okullar tatil mi? Okul var mı, yok mu? Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkili olduğu Konya ilçelerinde, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava koşullarını ve ulaşım durumunu değerlendirerek kararını duyuracak. Açıklama yapıldığında güncel bilgileri paylaşacağız.

Meteoroloji: Kar Yağışı Devam Edebilir!

Meteoroloji uzmanları, Konya'da hava sıcaklıklarının düşmeye devam edeceğini ve kar yağışının aralıklarla etkili olacağını belirtiyor. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalara ve buzlanmaya neden olabilir. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Konya'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre bugün Konya merkezde kar yağışı beklenmiyor.  En düşük sıcaklık  -2, en yüksek 3 derece olacak.

konya hava durumu

Konya'da 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin açıkladığı tahminlere göre 5 günlük hava tahmini şu şekilde;

  • 13 Şubat Perşembe: Çok bulutlu en düşük -2, en yüksek 4 derece
  • 14 Şubat Cuma:  Sisli  en düşük  derece -4, en yüksek 7 derece
  • 15 Şubat Cumartesi: Sisli  en düşük  derece -1,en yüksek 11 derece
  • 16  Şubat Pazar:  Parçalı Bulutlu  en düşük  derece 0 ,en yüksek 12 derece
  • 17  Şubat Pazartesi: Parçalı Bulutlu  en düşük  derece 0 , en yüksek 13 derece

konya 5 günlük hava durumu

 

Kaynak: Haber Merkezi

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