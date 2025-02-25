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Konya’da yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji tarih verdi: Yağış bekleniyor! Konya’nın yarın ki hava durumu ne? Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve diğer ilçelerin 5 günlük hava durumu

Konya’da yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji tarih verdi: Yağış bekleniyor! Konya’nın yarın ki hava durumu ne? Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve diğer ilçelerin 5 günlük hava durumu

Konya'da 26 Şubat Çarşamba günü sisli hava etkili olacak. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

Hafta sonuna yaklaşırken hava durumu değişecek.

Konya'da meteoroloji tarih verdi! 2 gün yağış bekleniyor

28 Şubat Cuma ve 29 Şubat Cumartesi günleri Konya'nın 31 ilçesinde yağmur bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş olabileceğini belirtti.

Yetkililer, vatandaşların yağışa karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini ve trafikte dikkatli olmalarının önemini vurguladı. Konya'da hava durumu ile ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 5°

Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°

27 Şubat 2025 Perşembe Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°

28 Şubat 2025 Cuma Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°

1 Mart 2025 Cumartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°

Kaynak: Haber Merkezi

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