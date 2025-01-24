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Konya’da yolcu otobüsü kaza yaptı! 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!

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Konya’da yolcu otobüsü kaza yaptı! 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!
Konya’da yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 APA 376 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra çarptı.

Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;

Kaynak: Haber Merkezi

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